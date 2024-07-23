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Станислав Садальский

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Раневская про Высоцкого;-Кто этот бедный мальчик?

Раневская про Высоцкого;-Кто этот бедный мальчик?

Театр им. Пушкина, перед доской приказов. Май, 1962. Фото А.Стрельникова Раневская проходила мимо доски приказов в театре имени Пушкина, почему-то взглянула на нее, увидела пять или семь выговоров с последним предупреждением некоему актеру…- Боже мой! Кто этот бедный мальчик?- Фаина Георгиевна, это я, - стоит маленький человечек.

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