Раневская про Высоцкого;-Кто этот бедный мальчик?

Театр им. Пушкина, перед доской приказов. Май, 1962. Фото А.Стрельникова Раневская проходила мимо доски приказов в театре имени Пушкина, почему-то взглянула на нее, увидела пять или семь выговоров с последним предупреждением некоему актеру…- Боже мой! Кто этот бедный мальчик?- Фаина Георгиевна, это я, - стоит маленький человечек.