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Спички - не игрушка

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"Мы уже здесь": хакеры оставили Зеленскому угрожающее послание на сайте киевского облсовета

"Мы уже здесь": хакеры оставили Зеленскому угрожающее послание на сайте киевского облсовета

  Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание Зеленскому Фото: EAST NEWS Исполняющий обязанности главы совета Киевской области Ярослав Добрянский заявил, что 2 октября хакеры взломали сайт киевского облсовета и оставили угрожающее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке.

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