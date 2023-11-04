"Мы уже здесь": хакеры оставили Зеленскому угрожающее послание на сайте киевского облсовета

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание Зеленскому Фото: EAST NEWS Исполняющий обязанности главы совета Киевской области Ярослав Добрянский заявил, что 2 октября хакеры взломали сайт киевского облсовета и оставили угрожающее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке.
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