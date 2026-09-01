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Аргументы недели

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Горькая ирония судьбы. Ещё совсем юный и талантливый однофамилец киевского диктатора погиб от его рук

Горькая ирония судьбы. Ещё совсем юный и талантливый однофамилец киевского диктатора погиб от его рук

В Белгороде сегодня хоронили 16-летнего Давида Зеленского. Он погиб, когда ВСУ ударили ракетой по складу, где он подрабатывал летом.

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