Новое наступление ВСУ назвали последними трепыханиями: «Надувают щеки»

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. Украинская армия уже не в состоянии начать полномасштабное наступление на линии фронта, все попытки прорыва ВСУ обусловлены желанием киевского режима создать видимость боевой активности для занятия более устойчивой позиции на переговорах об урегулировании конфликта.
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