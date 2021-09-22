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«Белавиа» может начать авиасообщение с Венесуэлой

«Белавиа» может начать авиасообщение с Венесуэлой

Между Минском и Каракасом могут начать летать прямые авиарейсы. Соответствующий вопрос обсуждался между послом Беларуси в Венесуэле Андрем Молчаном и заместителем министра по туризму Венесуэлы Летисией Гомес, передает пресс-служба МИД Республики.

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