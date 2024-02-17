Силовики предупреждают незаконные митинги в Свердловской области

На фоне распространения призывов к выходу на несогласованные митинги антитеррористическая комиссия Свердловской области, координируемая силовыми структурами, напомнила, что участие в таких акциях наказуемо.
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