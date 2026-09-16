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Новости Липецка

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Липецк получил статус города по указу Екатерины II

Липецк получил статус города по указу Екатерины II

Город Липецк получил статус уездного по указу Екатерины II в 1779 году, его герб утвердили спустя два года, а годом основания считается 1703-й, когда начали строить железоделательные заводы.

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