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Горячая вода ценой здоровья: как выбрать безопасный водонагреватель

Горячая вода ценой здоровья: как выбрать безопасный водонагреватель

Бытовая техника призвана создавать комфорт, но иногда она становится источником серьезной опасности. Взрывы водонагревателей — не такая уж редкость, и их последствия могут быть катастрофическими: от ожогов до тяжелых травм и инвалидности.

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