Горячая вода ценой здоровья: как выбрать безопасный водонагреватель

Бытовая техника призвана создавать комфорт, но иногда она становится источником серьезной опасности. Взрывы водонагревателей — не такая уж редкость, и их последствия могут быть катастрофическими: от ожогов до тяжелых травм и инвалидности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А «Надеюсь, однажды...
- А «Саддам Хусейн от...
- «Быстро опомнилис...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым