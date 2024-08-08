Градостроительный комплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршрут по площадкам в рамках КРТ

Музей Москвы и Комплекс градостроительной политики и строительства столицы запускают новый совместный проект — три веломаршрута, которые объединят места, где сегодня реализуются проекты комплексного развития территорий (КРТ).
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