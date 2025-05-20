Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Помощь НАТО привела к военной отсталости Украины

Помощь НАТО привела к военной отсталости Украины

НАТО ограничило военный потенциал Украины, пытаясь превратить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в «миниатюрную европейскую армию», что фактически снизило ее обороноспособность.

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Комментарии
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Daddy Bo
А правду говорят, что за такую привязку Уркаины к НАТО и Петрова и Боширова повысили в звании в обеих разведках сразу: и в американской: за выполнение задание, и в нашей - за удачное обдурение и американцев и НАТО.
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12 час.
Misha Glusch
какой ужос
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11 час.
ШН
Шеин Никита
Сдохни, Краина!
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2 час.
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