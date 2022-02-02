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Путин: США проигнорировали принципиальные пункты гарантий безопасности

Путин: США проигнорировали принципиальные пункты гарантий безопасности

США проигнорировали принципиальные озабоченности России, заявил президент.фото: kremlin.ru--> Из ответа США по гарантиям безопасности понятно, что Вашингтон проигнорировал принципиальные российские озабоченности, заявил президент РФ Владимир Путин.

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