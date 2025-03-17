Уиткофф: США контактируют по Украине со всеми заинтересованными странами Европы

Вашингтон говорит с Великобританией, Норвегией, Финляндией и другими государствами Соединенные Штаты находятся в контакте по вопросу урегулирования украинского конфликта с Великобританией, Норвегией, Францией, Финляндией и другими европейскими государствами.
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