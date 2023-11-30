МО России обнародовало новые сведения о зверствах нацистов в Белоруссии: "Закапывали живьём"

Министерство обороны России опубликовало данные о зверствах нацистов на территории Гомельской области в году Великой Отечественной войныПо случаю 80-летней годовщины освобождения Гомеля Минобороны России опубликовало на своем официальном сайте новые сведения о событиях в этом регионе в году ВОВ.