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Украина пошла в новое наступление в Курской области, но успехов не достигла — The Washington Post

Украина пошла в новое наступление в Курской области, но успехов не достигла — The Washington Post

Украина пошла в новое наступление в Курской области, но успехов не достигла, , пишет The Washington Post.

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