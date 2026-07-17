Кобахидзе: в Грузии открыли региональный хаб Tegeta Motors стоимостью 100 млн лари

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что крупные инфраструктурные проекты частного бизнеса способствуют укреплению экономического потенциала страны и развитию её роли как международного транзитного коридора.
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