Популярный метод борьбы с «пивным животом» у мужчин оказался неэффективным

Спортивный тренер Мария Волынкина опровергла популярный миф о мужском пивном животе. Она объяснила, что избавиться от него только с помощью спорта не получится, так как «пивной живот» — это висцеральный жир, окружающий внутренние органы.
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