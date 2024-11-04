В Госдуме допустили отказ от чеканки мелких монет, так как они не пользуются спросом у россиян. По мнению, председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, нужно подумать, насколько целесообразно производство таких монет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии