Евгений Мураев: СПГ из России Запад скупает в рекордных объёмах, а трубопроводный газ объявили врагом

Рекордные закупки российского СПГ Европой во время санкций — экономический саботаж или жест отчаяния? Как энергетический кризис в Европе стал инструментом удержания власти для Зеленского? Удары по энергоинфраструктуре в Украине перешли на АЗС — это начало топливного коллапса? И сможет ли Украина провести выборы без возвращения миллионов граждан из Европы и РФ? Евгений Мураев – Читать далее: https://govorit.