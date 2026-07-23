Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Евгений Мураев: СПГ из России Запад скупает в рекордных объёмах, а трубопроводный газ объявили врагом

Евгений Мураев: СПГ из России Запад скупает в рекордных объёмах, а трубопроводный газ объявили врагом

Рекордные закупки российского СПГ Европой во время санкций — экономический саботаж или жест отчаяния? Как энергетический кризис в Европе стал инструментом удержания власти для Зеленского? Удары по энергоинфраструктуре в Украине перешли на АЗС — это начало топливного коллапса? И сможет ли Украина провести выборы без возвращения миллионов граждан из Европы и РФ? Евгений Мураев – Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии