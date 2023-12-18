Сальдо: строители смогут быстро восстановить Антоновский мост

Восстановить Антоновский мост в Херсонской области не составит труда. Однако сделать это можно будет только тогда, когда появятся условия с точки зрения безопасности для строителей, заявил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
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