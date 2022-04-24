Стив Керр: «Честно говоря, я бы нарисовал другую комбинацию»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признал, что решение набросить парашют на Эндрю Уиггинса после тайм-аута за 33 секунды до финальной сирены четвертого матча с «Денвером» было ошибочным.
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