Игроки и тренеры «Бруклина» хотели, чтобы Бен Симмонс сыграл в 4-м матче

Игроки и тренеры «Бруклина» были в недоумении, когда Бен Симмонс решил пропустить четвертый матч серии первого раунда плей-офф против «Бостона», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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