Ugreen заряжает быстрее: вышла GaN-зарядка Nexode 300W с поддержкой до 5 устройств Комп...

Ugreen заряжает быстрее: вышла GaN-зарядка Nexode 300W с поддержкой до 5 устройствКомпания Ugreen представила зарядное устройство Ugreen Nexode 300W, позволяющее заряжать до пяти устройств одновременно с суммарной выходной мощностью до 300 Вт.
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