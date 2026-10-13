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Перерасчёт после аварии: прокуратура добилась корректировки платы за воду в Вологде

Перерасчёт после аварии: прокуратура добилась корректировки платы за воду в Вологде

Жителям домов на улицах Архангельской и Маршала Конева в Вологде произвели перерасчёт платы за водоснабжение — это стало результатом вмешательства прокуратуры после аварийного отключения ресурса.

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