Глава Пентагона Остин сделал заявление о переговорах по Украине

СК

Сергей Карабухин

...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... – Конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....