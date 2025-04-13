“Злой” пёс сидел в подвале, лая на людей. Его предали хозяева и он больше никому не верил

Банк отнял у семьи дом из-за долгов по кредиту… Уезжая, люди почему-то не захотели забирать с собой питбуля, оставив его в подвале здания! Они просто бросили верного пса в одиночестве, не позаботившись о еде и воде для животного.
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