© CNP/AdMedia/Global Look PressГлава Пентагона Пит Хегсет заявил в эфире Fox News, что Вашингтон не менял своих подходов к предоставлению Киеву доступа к системе спутниковой связи Starlink.
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