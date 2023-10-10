Дугин призвал помнить: Израиль не поддержал Россию в трудную минуту

Разве мы забыли, как Трамп выдвинул весь свой флот к "берегам" КНДР... потом тихонько вернул его в зад. Интересно, стоимость солярки вычли из его зарплаты!?

Юрий Изместьев

Бог не дал евреям территории, это евреи придумали, что их защищает Бог. Их боженька Дьявол, они ему служили верно и служат до сих пор. Вот и скитаются по Земле. В каждом нацисте есть кровь еврея. И сейчас евреи поступают как нацисты своего кумира. Надобно территорию "израэля" отдать цыганам - у тех же нет земельки своей.