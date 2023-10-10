Политнавигатор Израиль – вассал США и не поддержал Россию во время СВО, несмотря на то, что одной из целей спецоперации является борьба с последователями бандеровцев, виновных в участии в Холокосте.
Дугин призвал помнить: Израиль не поддержал Россию в трудную минуту
Комментарии
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Александр Николаевич
Разве мы забыли, как Трамп выдвинул весь свой флот к "берегам" КНДР... потом тихонько вернул его в зад. Интересно, стоимость солярки вычли из его зарплаты!?
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1 час.
Юрий Изместьев
Бог не дал евреям территории, это евреи придумали, что их защищает Бог. Их боженька Дьявол, они ему служили верно и служат до сих пор. Вот и скитаются по Земле. В каждом нацисте есть кровь еврея. И сейчас евреи поступают как нацисты своего кумира. Надобно территорию "израэля" отдать цыганам - у тех же нет земельки своей.
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1 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Там атомная установка, а в штаны насрал
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1 час.
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