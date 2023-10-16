Оставил одну: первый выход Петрова с молодой женой обернулся провалом

Актер позировал камерам, бросив супругу в зале кинотеатра. Александр Петров с женой Викторией Социальные сетиКак только Саша Петров объявил свою жену, которую тщательно прятал от внимания публики, девушку тут же начали изучать.
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