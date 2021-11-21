Пожарная часть и цех завода в Ясиноватой получили повреждения в результате артобстрелов ВСУ

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отмечается, что накануне подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в направлении Ясиноватой пять снарядов калибра 122-мм.