Дайте еще. Какие приморские продукты хотят покупать в Китае?

В Китае очень ждали приморских предпринимателей. Об этом по итогам бизнес-миссии Приморского края в провинции КНР Ляонин заявила первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина, возглавлявшая делегацию, сообщает PRIMPRESS.