Дайте еще. Какие приморские продукты хотят покупать в Китае?

В Китае очень ждали приморских предпринимателей. Об этом по итогам бизнес-миссии Приморского края в провинции КНР Ляонин заявила первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина, возглавлявшая делегацию, сообщает PRIMPRESS.
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