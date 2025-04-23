FT сообщила о планах Европы склонить Киев к территориальным уступкам

Германия, Великобритания и Франция пытаются найти способы подтолкнуть киевский режим к территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине из-за обеспокоенности по поводу возможного выхода США из переговорного процесса.
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