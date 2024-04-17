Такого хамства Турция раньше себе не позволяла. В аэропорту Стамбула турки разлучили родителей с сыном, только потому что они русские

Виктор Горшков

Русских не мытьем ,так катаньем бьют морально,экономически. так нет все равно лезут за границу да еще с детьми. Мне почему то их не жалко( за исключением детей). Мозги необходимо включать,а не свое голое тело везти под всякие южные страны. Потом вопите,чтобы Россия выручала этих богом обиженных разумом людей.