Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор климахин
    Видать  исламский  мир   отворачивается    его   шакалы    опозорили   исламский   мир   Вот   и  делает   обманный  ..."Проснись. Там уж...
  • Лидия Курзаева
    Господи, так парня изуродовать. Как он ещё жив остался?Полицейская банда...
  • Игорь Спиридонов
    Мизулина как раз и возмущается, что нет ни слова о 9 Мая. Она пишет:"Серьёзно, вместо Дня Победы разговор о дымковско...ВМЕСТО 9 МАЯ В ШК...

Такого хамства Турция раньше себе не позволяла. В аэропорту Стамбула турки разлучили родителей с сыном, только потому что они русские

Такого хамства Турция раньше себе не позволяла. В аэропорту Стамбула турки разлучили родителей с сыном, только потому что они русские

Интересная жизнь с Vera Star Фото: rtek24.ru Турция окончательно перепутала берега и видимо решила вдрызг рассориться с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Горшков
Русских не мытьем ,так катаньем бьют  морально,экономически. так нет все равно лезут за границу да еще с детьми. Мне почему то их не жалко( за исключением детей). Мозги необходимо включать,а не свое голое тело везти под всякие южные страны. Потом вопите,чтобы Россия выручала этих богом обиженных разумом людей.
Ответить
1 час.
виктор климахин
Если   черножопым   шакалам   басмачам   сходит   с  рук   то   и  турки   решили   шакалить   Выход  один   только  черножопых  шакалов   убивать   как  бешенных  собак   вреда  не  будет   только   польза
Ответить
1 час.
Ольга
Отдыхайте в России, в Китае и проблем не будет!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх