Такого хамства Турция раньше себе не позволяла. В аэропорту Стамбула турки разлучили родителей с сыном, только потому что они русские
Интересная жизнь с Vera Star
Фото: rtek24.ru
Турция окончательно перепутала берега и видимо решила вдрызг рассориться с Россией.
Комментарии
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Русских не мытьем ,так катаньем бьют морально,экономически. так нет все равно лезут за границу да еще с детьми. Мне почему то их не жалко( за исключением детей). Мозги необходимо включать,а не свое голое тело везти под всякие южные страны. Потом вопите,чтобы Россия выручала этих богом обиженных разумом людей.
Если черножопым шакалам басмачам сходит с рук то и турки решили шакалить Выход один только черножопых шакалов убивать как бешенных собак вреда не будет только польза
Отдыхайте в России, в Китае и проблем не будет!
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