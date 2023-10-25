Конгрессмен Том Эммер отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США, сообщает CNN.24 октября республиканцы выдвинули на пост спикера нового кандидата — Тома Эммера, конгрессмена от штата Миннесота.
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