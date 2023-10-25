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Том Эммер отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США

Том Эммер отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США

Конгрессмен Том Эммер отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США, сообщает CNN.24 октября республиканцы выдвинули на пост спикера нового кандидата — Тома Эммера, конгрессмена от штата Миннесота.

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