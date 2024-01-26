Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и Индии

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 января в поздравлении президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендру Моди с Днем Республики выразил уверенность в том, что совместными усилиями оба государства будут продолжать наращивать сотрудничество на различных направлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии