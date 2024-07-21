На Кубани семейная пара ответит в суде за реализацию немаркированной табачной продукции

Следственным отделом ОМВД России по Абинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местных жителей в возрасте 58 и 69 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.
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