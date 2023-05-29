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Момент массового ДТП на Заре попало на видео

Момент массового ДТП на Заре попало на видео

Во Владивостоке в районе остановки Заря произошло ДТП из четырех автомобилей, сообщает PRIMPRESS. Судя по видео, снятого с ближайших камер наблюдения, рулевой Toyota Fortuner собирался заехать на парковку, но вопреки ПДД сделал это со среднего ряда.

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