Момент массового ДТП на Заре попало на видео

Во Владивостоке в районе остановки Заря произошло ДТП из четырех автомобилей, сообщает PRIMPRESS. Судя по видео, снятого с ближайших камер наблюдения, рулевой Toyota Fortuner собирался заехать на парковку, но вопреки ПДД сделал это со среднего ряда.