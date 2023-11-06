Инсайд: Арестович – политический проект Банковой

Инсайд. Наши источники из Офиса Президента сообщают, что Арестович является политическим проектом Банковой, а все уголовные дела, которые «навешивают» ему, являются лишь пиаром, направленным на формирование образа оппозиционера из бывшего советника ОП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии