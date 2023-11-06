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Инсайд: Арестович – политический проект Банковой

Инсайд: Арестович – политический проект Банковой

Инсайд. Наши источники из Офиса Президента сообщают, что Арестович является политическим проектом Банковой, а все уголовные дела, которые «навешивают» ему, являются лишь пиаром, направленным на формирование образа оппозиционера из бывшего советника ОП.

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