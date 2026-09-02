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Царьград

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«Сначала кричали, потом стреляли»: кадры перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве

«Сначала кричали, потом стреляли»: кадры перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве

Конфликт между СБУ и ГУР в Киеве сняли на видео.В Сети появились кадры, запечатлевшие момент перестрелки между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки в центре Киева.

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