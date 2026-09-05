Гостомель уже не повторить: как дроны изменили десант

Полная «прозрачность» и цифровизация поля боя поставила классическую доктрину применения вертолетных десантов на грань выживания, поскольку появление тысяч малых разведывательных БПЛА, роев FPV–дронов и скоростных зенитных квадрокоптеров–перехватчиков полностью уничтожило ключевой козырь вертолета – его скрытность подлета на малых высотах.