Три ребенка погибли в пожаре на Кубани

Пожар случился в квартире семьи с шестью детьми в поселке Южный Краснодарского края. Взрослые успели спастись, трех детей вынесли пожарные, но еще трое погибли, рассказали в пресс-службе кубанского ГУ МЧС.
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