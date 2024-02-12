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Три ребенка погибли в пожаре на Кубани

Три ребенка погибли в пожаре на Кубани

Пожар случился в квартире семьи с шестью детьми в поселке Южный Краснодарского края. Взрослые успели спастись, трех детей вынесли пожарные, но еще трое погибли, рассказали в пресс-службе кубанского ГУ МЧС.

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