В Хабаровском крае подведены итоги третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Путина - 2023»

В УМВД России по Хабаровскому краю подвели итоги операции по предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов на территории районов региона, в период нерестового хода осетровых и лососевых видов рыб.
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