В Госдуму внесли законопроект о списании кредитов инвалидов СВО

Положения законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о списании кредитов участников спецоперации, которые получили ранения или болезни во время службы и стали инвалидами второй группы.