Старый Владивосток: что стало со зданием известной гостиницы, ставшим памятником архитектуры?

До празднования 162-летия Владивостока осталось менее месяца. В преддверии Дня города фотокорреспондент PRIMPRESS прошелся по улицам краевого центра и сравнил современный пейзаж со старыми снимками из архива делового еженедельника «Конкурент».
До празднования 162-летия Владивостока осталось менее месяца. В преддверии Дня города фотокорреспондент PRIMPRESS прошелся по улицам краевого центра и сравнил современный пейзаж со старыми снимками из архива делового еженедельника «Конкурент».
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