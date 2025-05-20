Губерниев жестко ответил Вяльбе про зарплаты лыжников, посоветовав не позориться

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» выразил недовольство и критику по поводу высказываний президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о низких зарплатах лыжников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии