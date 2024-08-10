"Ростелеком" создает коммерческий ИТ-кластер

Коммерческий ИТ-кластер ПАО "Ростелеком", возглавляемый Давидом Мартиросовым, объединяет более 60 готовых ИТ-решений, охватывающих широкий спектр задач цифровизации и повышения эффективности бизнес-процессов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии