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Следователи нашли имущество на 7 МИЛЛИАРДОВ у обычного председателя Краснодарского краевого суда

Следователи нашли имущество на 7 МИЛЛИАРДОВ у обычного председателя Краснодарского краевого суда

Александр Чернов, четверть века возглавлявший Краснодарский краевой суд, оказался в центре громкого скандала.

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Комментарии
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ВН
Владимир Несмеев
Для Краснодара это копейки,там судья без диплома работала,а доказать или опровергнуть что диплом липа не могут,надо попасть на планету Альфа-Центавра за доказательством а визы нет....
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2 час.
Николай Кузнецов
Да уж, серьезные дела покрывал мужичонка. Три года расстрела дадут, не меньше.
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2 час.
М
ММ
Настолько просто решить кардинально эти проблемы, что их ни за что никто не будет решать! Отменить наличные за крупные покупки. А сумма покупок должна покрываться зарплатой. ВСЁ. Сейчас КАЖДЫЙ ЧЕК отправляется в налоговую. Видно всё, только смотрящих нет. Ну и, естественно, никаких штрафов таким. Только тотальная конфискация с отменой всех без исключения коррупционных решений.
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39 мин.
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