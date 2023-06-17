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Пора задуматься об отзыве гарантий НАТО в отношении Украины

Пора задуматься об отзыве гарантий НАТО в отношении Украины

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ОТЗЫВЕ ГАРАНТИЙ НАТО В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ Роберт Э. Хантер Если не считать отсутствия консенсуса, кажется, не наблюдается энтузиазма в отношении применения Статьи 5 или даже подтверждения Соглашения об обеспечении безопасности.

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