ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ОТЗЫВЕ ГАРАНТИЙ НАТО В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ Роберт Э. Хантер Если не считать отсутствия консенсуса, кажется, не наблюдается энтузиазма в отношении применения Статьи 5 или даже подтверждения Соглашения об обеспечении безопасности.