Берлинская избиркомиссия: Явка выросла на 4,5% к полудню

В Берлине и Мекленбурге-Передней Померании проходит голосование в палаты депутатов и региональный парламент.
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