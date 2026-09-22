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Русская весна

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В Польше военные просили спасателей защитить их от дрона

В Польше военные просили спасателей защитить их от дрона

Польские военные, увидев дрон, вместо попыток сбить его стали звонить в 112. О позорном инциденте узнали журналисты.

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