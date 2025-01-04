Минобороны: С-400 и "Панцирь-СМ" сбили все восемь ракет ATACMS

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-СМ" 3 января сбили все восемь американских ракет ATACMS, которые ВСУ выпустили по территории России, сообщили в министерстве обороны РФ.